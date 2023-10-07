溜冰好手柯福軒帶傷參賽與3名隊友在競速溜冰男子3000公尺接力賽中、勇奪金牌；台中市長盧秀燕7日到柯家貼紅榜道喜。（馮惠宜攝）

溜冰好手柯福軒帶傷參賽與3名隊友在競速溜冰男子3000公尺接力賽中、勇奪金牌；台中市長盧秀燕7日到柯家貼紅榜道喜。（馮惠宜攝）

台中溜冰好手柯福軒為參加亞運，訓練時摔斷右手無名指卻忍痛請醫師不要把骨頭接回去，帶傷參賽與3名隊友在競速溜冰男子3000公尺接力賽中以0.01秒擊退韓國、勇奪金牌；台中市長盧秀燕今（7日）到柯家送上100萬元獎勵金；柯回憶當時最艱難的決定，坦言「這是我一生最想完成的夢想，現在沒有遺憾了」。

柯福軒賽前在選手村練習時因撞到石墩而跌倒，手著地導致右手無名指前端開放性骨折，雖然當下就緊急送醫急救，不過因醫師評估手術接回斷指就沒辦法比賽，因而他忍痛選擇保守治療、參賽到底；他先在男子1萬公尺計點賽獲第4名，10月2日出戰競速溜冰男子3000公尺接力賽，與趙祖政、黃玉霖、陳彥3名隊友以0.01秒之差力抗韓國，勇奪金牌。

台中市長盧秀燕7日率市府團隊到柯福軒家中貼紅榜道賀，也送上100萬的金牌獎勵金，他肯定柯福軒抱傷出賽、奮戰不懈、為台中爭光，是「台中之光、台中的驕傲」，她也說，柯福軒為完賽，選擇保守治療讓她相當不捨，當場獻上熱情擁抱，也說這面金牌是創下台灣參加亞運紀錄，在競速溜冰賽的第1面金牌。

盧秀燕也問柯福軒有沒有遺憾？柯福軒回憶，選擇保守治療是和醫師討論的結果，參加亞運是他一生最想完成的夢想，謝謝大家給他的力量讓他完成這場艱難的任務。