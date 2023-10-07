P. LEAGUE職籃熱身賽7日在基隆市立體育館正式開打，基隆市長謝國樑（中）親自開球。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

P. LEAGUE職籃熱身賽7日在基隆市立體育館正式開打，現場有許多民眾與校隊同學觀賽，相當熱鬧。（徐佑昇攝）

2023至2024年P.LEAGUE（台灣男子職業籃球聯盟）年度熱身賽7日於基隆市立體育館開打，基隆市長謝國樑也應邀為首場「夢想家」對上「攻城獅」賽事開球；現場並與球員及各校球隊熱情互動，並重申引進職籃進駐的決心。

PLG熱身賽基隆登場 謝國樑親自開球爭取職籃進駐

基市府指出，在與相關單位的努力之下，P.LEAGUE今日一連3天在基隆市立體育館舉辦年度熱身賽，並邀請台北富邦勇士、新北國王、桃園璞園領航猿、新竹街口攻城獅及福爾摩沙夢想家等球隊，一同共襄盛舉。

謝國樑表示，除肯定P.LEAGUE安排在基隆舉辦熱身賽，帶動城市運動風氣外，市府也提供全市國中小球隊學生及師長到場觀賽，希望能夠有助於提升學生的球技，並再次重申市府的長遠目標，就是要引進職籃進駐基隆。

在第一場「夢想家V.S.攻城獅」的賽事開打前，謝國樑與各校球隊應邀觀賽的球員們熱情互動，有學生興奮地說道，市長上次邀請NBA小波特來現場教學及經驗分享，這次又能近距離觀賞職業級籃球比賽，讓他們距離籃球夢想更近了一步。

教育處長劉美蘭指出，市府每年挹注經費推動基層運動選手訓練站運作，其中籃球更是重點發展項目之一，加強提升本市高中以下學校籃球隊比賽戰術及選手們技巧的運用，並利用賽後討論檢討與勤勉練習，增進學生球技及戰術的運用，藉此帶動體育風氣。