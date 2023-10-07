為能瞭解第一線警察機關科技警政實務，中央警察大學校長楊源明率校內教務長、院長、系主任等一行，於6日下午前往參訪新北市政府警察局，由市警局介紹智慧警政及科技偵查推動現況以及最新虛擬實境警勤訓練系統，並進行意見座談，研討未來科技警政實務發展及教學目標。

左起新北警局長廖訓誠、警大校長楊源明、警大教務長蔡田木。(新北市警察局提供)

警察大學「智慧警政暨科技偵查參訪團隊」，是由校長楊源明親自率領教務長蔡田木、「警政管理學院」院長洪文玲、「警察科技學院」院長王勝盟、行政警察學系主任許福生、刑事警察學系主任施志鴻、鑑識科學學系主任孟憲輝、資訊管理學系主任林曾祥、交通警察學系助理教授王得志、資訊管理學系助理教授李鎮宇、外事警察學系助理教授張淵菘、推廣教育訓練中心大隊長李政峰等12人組成，這也是首次警察大學校長組團與實務界進行交流；參訪主要目的係透過與各實務機關，進行意見交流與對話，瞭解科技警政實務運作現況，俾培養具科技專業及符合實務需求之治安幹部，並使理論得以實際運用至實務工作上。

警察大學教授親身體驗警政署最新配置XR警勤訓練系統。(新北市警察局提供)

近年來科技發展快速，科技警政策略成為趨勢，新北市警局從建構科技防衛城概念延伸，整合各項警政資料庫數據進行分析，配合犯罪熱區建置區域性監錄系統，以「智慧警政」思維來進行決策管理，強化科技偵查訓練，數位證物鑑識及警政科技裝備升級。尤其新北市在整體科技警政及鑑識工作，均曾獲得國家發展委員會「政府服務獎」及考試院「公務人員傑出貢獻獎」殊榮。

警大校長楊源明親自率領警察大學「智慧警政暨科技偵查參訪團隊」參訪新北市警察局。(新北市警察局提供)

新北市警局於100年8月首創「情資整合中心」(Intelligence Integrated Center, ICC)，在108年設立警察分局「科技偵查小隊」、109年建置全國首支「警用無人機隊」，在科技偵查的投入都是走在前端。

新北市警局長廖訓誠說，希望透過參訪交流，做到理論及實務相互結合，將第一線警察工作經驗回饋學校做為教學方針。(新北市警察局提供)

在本次參訪活動中，由市警局情資整合中心針對智慧警政發展現況及AI導入警政規劃進行分享，提出警政大數據分析、交通科技執法及未來發展的智慧共桿設施。刑警大隊則分享科技偵查人員培訓以及最新科技偵查實務案例，最後訓練科介紹警政署最新配置的XR警勤訓練系統，由3D虛擬實境模擬員警在街頭執法可能面臨的各種狀況，展現智慧警政及科技偵查上的最新策略及措施。

新北市警局長廖訓誠說，能與中央警察大學參訪團進行實務分享及意見交流，是非常難得的機會，透過參訪交流，做到理論及實務相互結合，將第一線警察工作經驗回饋學校做為教學方針，市警局也能接收到警大教授們的專業建議，有助於未來規劃治安交通及訓練工作策略參考。新北市政府警察局也將持續進行全方位的科技整合，運用在警政工作及轄區治理上，展現警察專業並打造科技防衛城的環境。