中颱「小犬」超級強風捲起的「鹽害」，導致中南部沿海一帶超過10萬戶停電，其中彰化竹塘區停電4天仍未修復，鄉長蔡碩任氣得在臉書放話要蛋洗台電，對此台電表示過去4天已派出1.4萬人次搶修，但也直言蔡碩任搞錯了，因為維修業務竹塘服務所權責，而是二林所負責。

蔡碩任表示，竹塘鄉停電多日，損失慘重，至今仍不見維修人員進鄉搶修，若明天還是沒有進展，將要蛋洗台電竹塘服務所。蔡說，他知道維修人員的辛苦，但那些坐辦公室高官的態度不能苟同，引起當地人共鳴，揚言一起蛋洗。

對此台電指出，過去4天已累積出動約1萬4千人次進行搶修，出動車輛超過6900車次，機具4100台次，維修員疲於奔命，幾乎沒有休息，盼地方能體諒，共同合作早日復電。

台電也直言蔡碩任誤會了，竹塘服務所負責的為收費、處理行政文書工作，維修等相關業務是二林服務所權責，已經派員向鄉長致歉並說明清楚。