隨著我國第一艘國造潛艦海鯤號於9月28日舉行命名及下水典禮，近日來潛艦話題引發社會各界關注。而全球仍然在服役中的最老潛艦，竟然就在台灣，美國社群媒體美國海軍協會（U.S. Naval Institute）在「X」的專頁也介紹中華民國海獅號潛艦。
美國海軍協會寫道，全世界海軍仍然在服役中的最老潛艦，就是中華民國海獅號（SS-791），原本為1944年動工的美國帶魚號潛艦，於1973年出售台灣。海獅號將繼續服役至2026年，屆時已經逾80載！
另據報導指出，二戰時日本偷襲珍珠港，由於日本在太平洋艦隊的數量是美國的一倍以上，因此美國加速生產艦艇。「帶魚號」1944年動工，1945年3月17日下水服役，先到珍珠港，再轉往中途島，目標是日本北方千島群島，但日本已經投降。1973年，美國將「帶魚號」移交給中華民國，命名為「海獅號」。
海獅號潛艦首任艦長關振清日前曾接受中天採訪，自豪「我是老祖宗，潛艦部隊與基地規劃都是我建立的」，外傳這是一艘不能發射魚雷的潛艦？關振清透露，「傳聞錯誤！都是好的，就是沒有魚雷給我們發射！所有東西都是好的，包括射控系統都是好的」。
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