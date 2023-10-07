The oldest submarine still in service among the world's navies is the ROCS Hai Shih (SS-791). The sub was launched as USS Cutlass in 1944 and sold to Taiwan in 1973. The Hai Shih will remain in service until 2026 when it will be over 80 years old. #FunFactFriday pic.twitter.com/orUx4ECJ3N — U.S. Naval Institute (@NavalInstitute) October 6, 2023

隨著我國第一艘國造潛艦海鯤號於9月28日舉行命名及下水典禮，近日來潛艦話題引發社會各界關注。而全球仍然在服役中的最老潛艦，竟然就在台灣，美國社群媒體美國海軍協會（U.S. Naval Institute）在「X」的專頁也介紹中華民國海獅號潛艦。

美國海軍協會寫道，全世界海軍仍然在服役中的最老潛艦，就是中華民國海獅號（SS-791），原本為1944年動工的美國帶魚號潛艦，於1973年出售台灣。海獅號將繼續服役至2026年，屆時已經逾80載！

另據報導指出，二戰時日本偷襲珍珠港，由於日本在太平洋艦隊的數量是美國的一倍以上，因此美國加速生產艦艇。「帶魚號」1944年動工，1945年3月17日下水服役，先到珍珠港，再轉往中途島，目標是日本北方千島群島，但日本已經投降。1973年，美國將「帶魚號」移交給中華民國，命名為「海獅號」。

海獅號潛艦首任艦長關振清日前曾接受中天採訪，自豪「我是老祖宗，潛艦部隊與基地規劃都是我建立的」，外傳這是一艘不能發射魚雷的潛艦？關振清透露，「傳聞錯誤！都是好的，就是沒有魚雷給我們發射！所有東西都是好的，包括射控系統都是好的」。