日本一名自學精通9大學科的女高中生學霸，被媒體形容是「九刀流」，因從小仰慕中國清朝第5位皇帝雍正，除將雍正經常說的「為君難」當成座右銘，還花兩個月時間就學會中文。

以日本富山縣為播放地區的「鬱金香電視台」報導，年僅16歲的淵上理音，在追求學問方面擁有超強企圖心，一直以來自學鑽研包括語言、數學等共9門學問，是日本少見的「九刀流」高中生學霸。

目前就讀富山市雄峰高中一年級的淵上理音，在鏡頭前展示自己曾得到的各種獎牌跟獎狀。她說：「我對獎牌這些東西不會很執著，所以大概都是放在壁櫥裡面。」

淵上理音從小自學9大學科，分別是地理學、物理學、化學、語言學、生物學、數學、地球科學、腦科學及天文學。

淵上理音每天利用父親買給她的大型天文望遠鏡觀測天體，今年還在這個領域達成一項佳績，就是在8月波蘭舉行的52國高中生參與的「國際天文學及天體物理學奧林匹克競賽」，從200多名各國參賽者中脫穎而出獲得銅牌。

淵上理音人生中首次致力學習，是在托兒所的4歲左右時。父親淵上龍說，當時買了針對幼兒的習題想讓理音試試，結果因為很順利解完所有題目，此後解題程度不斷提升，不知不覺就完成到小學六年級的範圍。

淵上理音小學4年級就通過日本英檢一級（相當於大學程度），之後又在小學6年級通過數學檢定「準一級」（僅次於一級）。

不僅如此，淵上理音就讀國中一年級的3年前，僅利用COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響停課兩個月的時間就學會中文。

3年前，淵上理音在新冠肺炎疫情停課期間，花兩個月就學會中文，引起日本媒體注意。

淵上理音在就讀國中一年級時曾說，自己很喜歡中國清朝歷史，而且很仰慕清朝雍正帝；自己的座右銘是「為君難」，是雍正喜歡且經常使用的話，意思是要成為「名君」很困難。

淵上理音說：「這對我來說也是很重要的話，每當我在念書等方面遇到困難時就會想起這句話，然後把自己現在的辛苦當成要成為名君的一步。」

淵上理音國中畢業後並沒有選擇就讀一般的升學高中，因為想按照自己的步調學習，所以決定就讀雄峰高中的函授課程，可以自由地投入熱衷的學習世界。

結果僅僅入學5個月，淵上理音就通過日本政府文部科學省主辦的「高中畢業認定考試」，獲得高中畢業同等學力，目前除了每週到校上一次課外，其他時間都在家裡或學校的自修室學習自己感興趣的科目。

淵上理音說：「現在的生活真的很開心，藉由學習學到各種新知識及思考方式後，都讓我的眼界有所改變，以前看起來只是普通的事物，現在都有了意義。」

根據淵上理音安排的各項應試計畫，接下來從12月9日開始到2024年1月8日止，她將依序參加日本舉辦的地理學、地球科學、語言學、天文學及數學奧林匹克相關競賽。

不僅如此，為了挑戰中文、俄語及英語檢定，她每天念書時間高達10小時。

升上高中的淵上理音說，自己到現在的座右銘還是「為君難」。她拿著這個自己小學六年級所寫的「為君難」紙板說，雖然最近沒什麼研究清朝，但還是會把這塊紙板放在家中隨時可以看見的地方。

淵上理音說：「因為不論是努力還是實力，自己什麼都不比上雍正，所以我認為雍正會是我一生都尊敬的人。」她為自己訂下的終極目標是成為通才者（Generalist），希望能精通所有領域。

日本網友在新聞下方留言一面倒盛讚淵上理音說，真的是太強了，「未來非常有可能成為能跟雍正匹敵的人物」、「真正的學習天才沒必要到學校」、「希望她未來能成為首相改革日本，讓日本變成全世界具存在感的國家」。