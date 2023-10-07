陪伴跨夜到天亮！北市府白晝之夜藝術饗宴 北市保大防詐宣導不打烊

臺北市政府於今（7）日晚間18時起舉辦「2023臺北白晝之夜」跨夜延續到明（8）日凌晨6時，活動圍繞臺北市政府、臺北市議會及國父紀念館等3場館及週邊舉行，讓民眾體驗各種藝術活動表演，將信義區打造成一個沒有圍牆的大型美術展覽，臺北市政府警察局保安警察大隊、轄區信義分局與臺北市政府文化局合作，利用本次活動辦理「識詐」宣導，加入員警高歌與「薩克斯風」樂器演奏、與外國朋友、孩童互動遊戲，以活潑的宣傳方式，提醒別輕信詐騙集團話術進行匯款，提高市民朋友的反詐騙意識。

臺北市保安警察大隊長陳建龍表示，近期詐騙案件層出不窮，現代人應培養「識詐」的意識，本次員警生動活潑的宣導方式向民眾宣導最常見的詐騙手法如「假投資」、「假愛情交友」、「解除分期付款」、「假網購拍賣」等類型。尤其「投資詐騙」案件佔最大宗，詐騙集團會謊稱投資股票、虛擬貨幣，能賺大錢話術，利誘貪心民眾匯款，呼籲民眾若接獲此類電話，千萬要提高警覺，以防被騙。

臺北市保安警察大隊與外國朋友進行犯罪預防宣導。(北市保大提供)

臺北市保安警察大隊與外國朋友進行犯罪預防宣導。(北市保大提供)

行政院近期提出「新世代打擊詐欺策略行動綱領 1.5 版」四大面向：「識詐、堵詐、阻詐、懲詐」，三減目標：「減少接觸、減少誤信、減少損害」，全方位降低詐騙受害事件。臺北市政府警察局保安警察大隊呼籲：如接獲電話詐騙，千萬記得「不貪心」、「不匯款」、「冷靜查證」，民眾隨時可撥打165或110報警電話！