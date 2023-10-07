中央警察大學校長楊源明6日率教務長、院長、系主任等校內幹部，參訪新北市警察局，市警局介紹智慧警政及科技偵查推動現況以及最新虛擬實境警勤訓練系統，並舉行意見座談，研討未來科技警政實務發展及教學目標。

警察大學參訪團隊首次警察大學校長組團與實務界交流，透過與各實務機關做意見交流，瞭解科技警政實務運作現況，培養具科技專業及符合實務需求的治安幹部，使理論得以實際運用至實務工作上。

近年科技發展快速，科技警政策略成為趨勢，新北市警局從建構科技防衛城概念延伸，整合分析各項警政資料庫數據，配合犯罪熱區建置區域性監錄系統，以「智慧警政」思維來進行決策管理，強化科技偵查訓練，數位證物鑑識及警政科技裝備升級。

新北市警局2011年8月首創「情資整合中心」，2019年設立警察分局「科技偵查小隊」、隔年再建置全國首支「警用無人機隊」，在科技偵查的投入都是走在前端。

本次參訪活動中，由市警局情資整合中心分享智慧警政發展現況及AI導入警政規劃，提出警政大數據分析、交通科技執法及未來發展的智慧共桿設施。刑警大隊則分享科技偵查人員培訓以及最新科技偵查實務案例，訓練科介紹警政署最新配置的XR警勤訓練系統，由3D虛擬實境模擬員警在街頭執法可能面臨的各種狀況，展現智慧警政及科技偵查上的最新策略及措施。

新北市警局長廖訓誠說，透過參訪交流，做到理論及實務相互結合，將第一線警察工作經驗回饋學校做為教學方針，市警局也能接收到警大教授們的專業建議，有助於未來規劃治安交通及訓練工作策略參考。