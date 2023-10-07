詹雅雯曝最新病況。

金曲台語歌后詹雅雯於2021年確診帕金森氏症，左大腦中度萎縮，近來她決定放棄治療，並且開始研究「斷食善終法」。她今（7日）晚現身台北小巨蛋觀賞《徐懷鈺 2023 倒數三秒小巨蛋演唱會》，分享近況表示自己對樂物過敏，感到承受不住，「常常會斷片、狂吐、暴瘦、吃不下，這些對我來講，我已經不想去克服它了。我想要有很好的生活品質，如果不吃藥，讓我好好的生活品質，我覺得那是一件很好的事情，所以我最近開始看了『斷食善終法』，對我有很大的啟發，活的開心最重要。」

詹雅雯透露，她在半個多月前突然間眼睛看不到，「我看到你們的臉孔都會一團黑，畫面抖動，不能聚焦」，她開始害怕是否腦部兩個支架出了問題，她又去醫院檢查一次，得知自己帕金森氏症在惡化，叫做「眼顫」，「我不希望病厭厭的活著，拖延生命沒有意義」，她以前宅在家、每天吃一餐的東西，現在決定不用藥物延長壽命，而選擇快樂的活在當下，「我有可能壽命會變短，但豈碼我是快樂的」。

56歲的詹雅雯，她現在三餐均衡，心情也放鬆，她笑說，「所以我現在是比較開心比較快樂的，然後所以我才會走出來看演唱會，更開心然後感受大家的氛圍，不然的話我都一直躲在家裡，我可以一個月大門都踏不出去，我可以半年吃的東西都一模一樣，每一餐都吃的都一模一樣，但是我現在就不會了。」她今來看徐懷鈺演唱會，笑說「我現在最想做的一件事情就是學跳舞」。