本日稍早（六）巴勒斯坦武裝份子使用無人機對以優秀防禦力聞名於世的以色列梅卡瓦主力坦克（Merkava Mk IV）投放炸藥攻頂，一發直接將其癱瘓，綜合烏俄戰爭的教訓，無人機揭開的新時代，幾乎已成定局。

The second Merkava was burned... pic.twitter.com/8POUBRugGj — Sprinter (@Sprinter99800) October 7, 2023

巴勒斯坦武裝分子對以色列發起了廣泛的攻擊，以色列軍方表示，他們發射了數千枚火箭，甚至達到特拉維夫北部，以色列國防部長葛朗特（Yoav Galant）下令「大規模的後備動員」為長期戰鬥做準備，以色列國防軍已經宣佈了軍事行動「鐵劍」（Operation Swords of Iron）政府高層並誓言一定會贏得這場戰爭，

The moment Palestinian resistance captured Israeli soldiers from inside a Merkava tank.#AlAqsaStorm pic.twitter.com/H19Ycj0pJ8 — Palestine Highlights (@PalHighlight) October 7, 2023

梅卡瓦主力戰車自第1型起，至最新的第4型，每一次改進，都是針對中東諸國步兵或裝甲部隊的火力來對應開發，加上以色列人口較手，最終以提高防護能力為優先考慮，將車組成員的保護放在第一位。為了達到這個目的，它在火力、機動力和防禦力三者的平衡中，選擇優先增強防禦力。

Palestinians are reported to have captured 5 Merkava tanks.



The Palestinians themselves are happy to take selfies in front of burning Israeli equipment pic.twitter.com/ZfLdL2YB8T — Sprinter (@Sprinter99800) October 7, 2023

採用V型底盤的在戰車底部還被被有間隔裝甲，可有效防禦地雷。全車採用前置引擎，引擎之後則還有裝甲板，再之後才是主油箱，這使戰車正面有多層防禦。

全車過半的重量用於防禦。另外車身後方有可以從內部開啟的緊急逃生門、後期的版本甚至還有緊急灑水系統。種種設計思想在阿以戰爭和以巴衝突中拯救了很多以色列戰車兵的生命。也為它贏得了「世界上防護能力第一戰車」的美譽。