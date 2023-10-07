小犬颱風重創島蘭嶼。開元港內有7成船隻不敵打破126年紀錄的狂風及巨浪侵襲，沉默翻覆在港內，嚴重阻礙航道以及交通，恐影響後續民生物資補給。海軍今天特別派出水下作業大隊潛將，急赴蘭嶼進行沉沒與故障船隻排除作業，期望能讓漁港盡速恢復正常運作。

海軍司令部今（7）日表示，日前小犬颱風侵襲蘭嶼地區造成嚴重災害，導致許多船隻翻覆與障礙物漂流，影響對外交通航道安全；海軍秉持「軍民同心」及「苦民所苦」精神，主動投入災害救援與水下作業任務。

潛水員執行水面及水下覆艇固定作業。(海軍司令部提供)

潛水員執行覆艇、水面障礙清除與拖帶作業。(海軍司令部提供)

潛水員執行覆艇、水面障礙清除與拖帶作業。(海軍司令部提供)

潛水員執行覆艇、水面障礙清除與拖帶作業。(海軍司令部提供)

今（7日）清晨水下作業大隊官兵完成裝備檢整，立即出發趕往蘭嶼鄉開元港，經與現場代表及居民研討，並實施作業規劃與安全評估後，即檢派潛水員執行水面（下）礙航物搜索及清除作業；水下作業大隊官兵藉由水面及水下併同方式，以鋼纜穿過船隻固定，將水面覆艇與障礙物拖帶移除，重建安全航道；迄1630時計完成3艘水面覆艇拖帶及4艘沉船吊掛上岸作業。

潛水員執行覆艇、水面障礙清除與拖帶作業。(海軍司令部提供)

潛水員執行覆艇、水面障礙清除與拖帶作業。(海軍司令部提供)

潛水員執行覆艇、水面障礙清除與拖帶作業。(海軍司令部提供)

海軍司令部強調，因主要航道水面及水下尚有部分障礙物待清除，將全力配合地方政府持續執行相關作業，儘速恢復航道暢通，協助居民回歸正常生活。