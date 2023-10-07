東京澀谷街頭，7日晚間突然有汽車衝撞人群。

東京消防廳指出，日本當地時間今天晚間7時30分（台北時間6時30分），東京都澀谷區道玄坂的澀谷車站前，有汽車突然衝向人群，導致多人受傷。

日本東京放送電視台（TBS）與日本放送協會（NHK）報導，消防廳表示，有8人受傷，均意識清楚，但傷勢程度不明。消防廳出動9台救護車救助。警視廳展開調查。

事故現場道玄坂就是澀谷百貨SHIBUYA 109的所在地，時常車水馬龍。