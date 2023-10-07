高雄電影節今（7日）於高雄市總圖正式開幕，開幕片《女鬼橋2：怨鬼樓》導演奚岳隆與監製郝柏翔攜演員林哲熹、施柏宇、王渝萱、胡釋安、王品澔、詹子萱、席惟倫、王肇緯出席，高雄出生的奚岳隆直呼能回到高雄世界首映，覺得很榮幸也很開心，希望票房可以火火熱熱，演員們也使出渾身解數衝票房，胡釋安被問到是否有邀請爸爸胡瓜觀影？他表示有邀約了但「已讀還沒回」，自己已經有包場，這才想起爸爸還沒包，現場被拱快請爸爸包泰坦廳。

《女鬼橋2》 以台北知名大學都市傳說「 大仁館」作發想，搭配實境遊戲環節，營造更加沉浸恐懼的新故事，近期在台北松仁威秀舉辦媒體特映會，沒想到竟發生詭異狀況，觀影到一半畫面突然斷訊，銀幕上呈現綠色方格，導演奚岳隆今天強調「不是我們set的，我們也希望順利」，透露回家看照片發現更可怕的細節，片中學校電梯就是到9樓，大銀幕上的綠色方格也從1排列到9，讓他直呼是「靈界朋友也到場支持」。

鬼片拍攝過程時常發生狀況，《女鬼橋2》也不例外，監製郝柏翔回憶某一幕正在拍攝時，現場人員必須撤離，卻突然有個黑影快速經過，工作人員大喊「欸誰在那邊跑過去」，至今都還不知道到底是誰。除了要營造驚悚氣氛，演員們體力活也不少，包括林哲熹、施柏宇、王渝萱、席惟倫、胡釋安等人都有吊鋼絲的場景，事實上訓練時空間非常小，動作設計都不簡單也容易受傷，但演員們表示動作指導很專業，因此讓大家很安心，王渝萱還自爆「吊到睡著」。

拍攝時間緊湊，林哲熹和施柏宇為了省時間和方便，索性不脫鋼絲吊在上面聊天，2人直呼好玩又荒謬，在上面的狀態很好笑，不時還得將頭換到鋼絲另一邊避免落枕，透露比較受不了的應該是膀胱，因為鋼絲難穿脫所以盡量少上廁所，林哲熹搞笑說「那場景很緊繃，如果尿出來也很合理 」。王肇緯在片中飾演「煞神」挑戰也不少，他必須腳踩又高又重的高蹺，一次要4個人幫忙撐著，全片沒露臉的他會不會覺得可惜？王肇緯表示完全不會，能跟這麼厲害的演員們一起演出就很開心了，他形容現場拍攝不會恐怖，成品效果出來差很多，林哲熹則爆料王肇緯現場滿恐怖 ，「他戴假牙一直流口水」。

高雄電影節於10月7日（六）至22日（日），在高雄市立圖書館總館、高雄市電影館、內惟藝術中心、VR體感劇院及高雄流行音樂中心珊瑚礁群登場。高雄電影節影展門票購票請上「OPENTIX售票系統」，更多影展資訊敬請鎖定高雄電影節官方網站、IG與臉書粉絲專頁。