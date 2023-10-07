大陸女星馬諾原本是平面女模特兒，在2010年參加人氣交友節目《非誠勿擾》，脫口一句「我寧願坐在寶馬（BMW）裡哭，也不願坐在自行車上笑」，讓她挨批拜金，但她也因此爆紅，順勢進入演藝圈。怎料，13年後有一名自稱馬諾的老公，控訴她騙感情又騙光他的錢，結果人間蒸發。

日前大陸論壇上出現一篇主題是「我和寶馬女一年的故事」的長文，還附上打了馬賽克的結婚證，女方的最後一個字是「諾」，內容敘述兩人如何認識，原PO為了她拋家棄子，女方成功從小三扶正；可是原PO沒想到在一起後，才發現彼此觀念不合，他卻放不下這段關係，不僅薪水都給馬諾，還買房給她。

原PO透露在一次爭吵後，寶馬女竟然把家裡東西都搬空，甚至直接人間蒸發，讓他痛心喊話，「為什麼連一句正面的溝通都不行，不回訊息，不接電話，一切拉黑名單？」；而廣大網友從原PO給的訊息和結婚證，推敲女方正是從《非誠勿擾》爆紅的馬諾。

不過，自稱馬諾老公的男網友之後迅速刪除文章，也沒有繼續發文，因此真假仍待考證；事情曝光後，網友態度意外很一致，認為原PO原本有妻小還搞外遇，痛批「惡人自有惡人磨」、「這種結果只能說活該」、「出軌男就不要討拍了吧」、「一個求財、一個求色，很般配」。