英國靈魂歌王山姆史密斯(Sam Smith) 10月展開亞洲巡迴演唱會,繼3日在泰國曼谷、6日在香港後,下一站將於下周一(9日)在台北小巨蛋登場,他萬眾矚目的靈魂暖聲,絕對是雙十連假不容錯過的一天,歌迷們準備好一起到台北小巨蛋踏上榮耀之旅,感受世界級震撼精彩的演出。

山姆史密斯擁有〈La La La〉、〈Stay with Me〉、〈I'm Not the Only One〉、〈Too Good At Goodbyes〉等多首暢銷金曲,在全球超過3500萬張銷量、累積2億6千萬單曲銷量以及450億次的數位串流收聽天量,出道至今已累計5座葛萊美獎,今年初更發行地表最強大碟《葛羅莉亞Gloria》,創下專輯尚未發行,首波單曲〈Unholy〉就先入圍2023葛萊美獎「最佳流行/團體組合演出」。

昨日在香港近14000人的場館開唱,全場歡呼不斷,他以深情的演唱和獨特的音樂風格享譽全球,作品涵蓋了靈魂、流行和R&B等多種風格,每一首歌曲都能深深觸動人心,在香港的演唱會上,他獻唱經典歌曲外,同時演唱他最新的音樂作品,讓人相當期待來台現場震撼演出。

「Sam Smith GLORIA 全球巡迴演唱會-台北」演出將於10月9日晚上7點30分在台北小巨蛋登場,購票請洽寬宏售票與全台萊爾富、OK便利超商。