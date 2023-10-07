累積百年的「以巴衝突」周六（7日）驟然升溫！巴勒斯坦激進組織哈馬斯（Hamas）在當地時間清早6時30左右，從以色列沿海南部的加薩走廊地帶，朝以色列中部、南部發射數千發火箭彈，並派武裝份子潛入以色列南部城鎮巷戰甚至挾持人質，以色列官方宣布進入戰爭狀態回擊。哈瑪斯的行動毫不手軟，連以色列軍方救護車也列為攻擊標的。

《以色列時報》報導，伊斯蘭抵抗運動激進組織「哈瑪斯」（HAMAS）宣稱要結束「地表最後一場占領行為」，周六對以色列發動代號「阿克薩風暴行動」（Operation Al-Aqsa Storm）攻擊已超過7小時，至少22人死亡、545人受傷，重傷者至少70人。

稍早哈瑪斯發布一支短片，宣稱以無人機於加薩邊境朝以色列的軍用救護車投擲炸彈，炸傷以色列軍隊士兵，有人當場倒地不起，旁人立刻將傷員拉到一旁。路透社取得的照片顯示，救護車擋風玻璃破了大洞，前門布滿血跡，車頂嚴重變形。

靠近加薩走廊邊境的城鎮居民表示，以色列展開反擊之後，社區內仍有恐怖分子出沒，人心惶惶。地方電視台「第12頻道」說，接獲許多民眾來電求救，希望安全部隊到場救援。一名居民透過簡訊表示，「請派警察或軍隊來救我們。我躲在安全室（safe room），手裡有刀。」

以色列國民兵（IDF）說，已對加薩邊境的哈瑪斯恐怖分子展開無人機攻擊。