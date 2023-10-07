今（7）日凌晨1時許，台62西向路面滿是石棉瓦，有7輛車經過造成車損，警方於2小時後恢復交通順暢。（圖／警方提供）

今（7）日凌晨1時許，台62西向有交通障礙，警方獲報趕抵現場，發現路面滿是石棉瓦，有7輛車經過造成車損，警方於2小時後恢復交通順暢。

警方表示，今（7）日凌晨1時許，台62西向有交通障礙警方獲報前往，到場了解係一輛大貨車駕車不慎擦撞路邊牆面，導致裝載的石棉瓦散落在路上，後方又有7輛汽車經過碾壓，導致車損，警方立即實施交通管制，並通報相關單位清運，於2小時後恢復順暢，本案駕駛皆無酒駕情事，後續也將追究大貨車肇事責任。