台灣運動文創於10月7日、8日在花博爭艷館舉辦「寶貝運動會（兒童全明星運動會）」，規劃足球、籃球、桌球、羽球、網球、高爾夫和田徑等7個趣味競賽項目，開幕典禮當天也邀請今年在泰國羽球大師賽、高雄羽球大師賽奪冠的羽球男子選手林俊易到場與小朋友共同體驗眾多運動項目的樂趣。

台灣運動文創結合Empower Taipei 推動「兒童全明星運動會」讓4歲到10歲小朋友體驗運動生活，每日推出限量30份的「幼童運動護照」，可以參與七類運動項目，還可到花博爭艷館對面「賦能台北基地」的「寶貝運動健康新體驗」，體驗WORKUTE AI 健身小精靈、身體素養評測、體智能探索、運動自媒體攝影棚等活動。

看到現場熱鬧的氣氛，還有許多參加活動的小朋友大喊喜歡打羽球，林俊易笑說，自己是南部孩子，印象類似活動好像沒北部多，而他10月初才在高雄羽球大師賽收下冠軍，接下來帶著這份喜悅繼續挑戰BWF巡迴賽3站歐洲圈賽事。

台北市政府積極打造「城市創新 接軌國際／讓世界的行事曆有台北」，透過產業發展局及轄下會展產業發展基金會積極布建「創新創業」、「文化創意」、「動漫電競」及「運動生活」四大產業趨勢主題，期能為打造台北市成為IP產業友善環境邁出第一步。

台灣運動文創發展協會祕書長張武業表示，幼童身體素養評測方面，希望透過「跑」、「運動力」、「上半身控制」、「下半身控制」、「平衡與穩定」等5大類動作，了解小朋友各種運動能力指標，希望結合「身體素養評測」，使參加評測的小朋友帶動家庭成員一同了解運動對身體的影響，引導民眾投身運動興趣，提昇國民健康力。

這次活動與在地圓山里合作，里長葉建輝表示，結合產官學合作將從實驗場域所在圓山里的小學開始，陸續在台北市12個行政區中各挑選一所學校啟動兒童身體護照的推廣計畫，並借鑒迷你足球發展的成功經驗，陸續推廣至全國22縣市，普惠全民運動、健身強國的目標實現。