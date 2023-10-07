美聲天后許茹芸7日於台北流行音樂中心舉行「適合相愛的時辰」巡迴演唱會。現場打造了一座直徑 12 公尺的大型動態環狀結構，以雙層舞台結合星系、雲海等視覺意象，加上多達十位樂手及合音的編制，讓全場超過四千名觀眾再次沈浸在許茹芸招牌「芸式唱腔」所創造的浩瀚音樂時空裡。
她的韓籍老公Mr. Big、父母及好友張清芳、黃韻玲、邱瓈寬（寬姐）、田定豐、安溥、范曉萱、巫啟賢、聶雲、江美琪等人都親自到場支持，她演藝圈好姊妹楊采妮、李心潔、蘇慧倫、林心如、Ella等人也特地送上花籃祝賀，大展好人緣。
美聲天后許茹芸7日於台北流行音樂中心舉行「適合相愛的時辰」巡迴演唱會。現場打造了一座直徑 12 公尺的大型動態環狀結構，以雙層舞台結合星系、雲海等視覺意象，加上多達十位樂手及合音的編制，讓全場超過四千名觀眾再次沈浸在許茹芸招牌「芸式唱腔」所創造的浩瀚音樂時空裡。
她的韓籍老公Mr. Big、父母及好友張清芳、黃韻玲、邱瓈寬（寬姐）、田定豐、安溥、范曉萱、巫啟賢、聶雲、江美琪等人都親自到場支持，她演藝圈好姊妹楊采妮、李心潔、蘇慧倫、林心如、Ella等人也特地送上花籃祝賀，大展好人緣。
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