人氣演員丁海寅不畏颱風，今在台與2000名粉絲相見歡。（瘋潮娛樂、優勢力娛樂提供）

韓星丁海寅7日在TICC舉行粉絲見面會，吸2000名粉絲前來朝聖，他在演出前受訪，被問到天生「童顏」有無造成什麼困擾？他表示自知童顏，且非常享受童顏，「在我真正走紅之前，確實時常一直被檢查身分證，但在成為演員後，若身材管理的好，（童顏）可以讓演戲身涯走得更長久。」

今年丁海寅35歲，他透露年過30之後體力有下滑，海外行程都會有攜帶1包藥包，裡面共裝了幾種保健藥品，連自己也算不出來，大概就是有維他命跟乳酸菌，表示明明30歲左右時體力還行，但過了30歲後變得容易疲累，「好像這些食品更加需要，我相信大家都一樣，宿醉的時候會持續更久。」

丁海寅平時維持運動習慣，幾乎每天都會進健身房，來台灣當天除了出去逛街，也不忘到飯店健身房操肌1個小時，他說：「每次健身出發前會覺得很煩，但人到健身房就成功了一半，不要去想能做到什麼程度，只要到了健身房，會因為人跟環境自然開始運動。」

丁海寅出道10周年，他說這10年來最大的變化，是多了很多粉絲的應援跟愛戴，也因為有很多人愛戴，使他要顧及所有人的感受，做的每件事、說的每句話都有影響力，要更謹慎發言。至於未來想挑戰什麼類型的新角色，他稱各類作品都想嘗試，但過去沒拍過浪漫喜劇，想嘗試喜劇表演。