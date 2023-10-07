由亞泥（1102）主辦的「太魯閣山市集」活動，7日起一連三天，在遠東SOGO百貨台北復興館側邊廣場登場，亞泥指出，活動匯集近二十個來自花蓮縣秀林鄉玻士岸部落的在地店家和表演團體，讓民眾在連續假期的繁華都市中，體驗太魯閣族文化，聆聽原住民傳統旋律，彷彿自己就置身在花蓮的山水美景中。

亞泥總經理李坤炎表示，玻士岸部落的朋友們，是亞泥花蓮廠的好鄰居，也是這次活動的主角，他們擁有太魯閣族傳統文化的珍貴寶藏，這些寶貴資產，不應該被埋藏在偏鄉部落，而是有登上廣闊舞台的機會，讓更多人品味欣賞。

協辦的遠東SOGO百貨董事長黃晴雯表示，這是很有意義的活動，「遠東SOGO連續五年舉辦全台最大規模小農展、原民展，為地方小農搭建與顧客對話的最後一里路，這次在亞泥牽線下，讓充滿原創的部落工藝品、美食、音樂、舞蹈與觀光帶到北台灣，我們全力支持，發揮遠東SOGO通路影響力。」

去年底，亞泥首度在花蓮舉辦「太魯閣山市集」活動，吸引超過六百人次遊客到場，好評不斷，今年擴大規模，移師台北，現場呈現代代相傳的藤編工藝、多姿多采的織布作品、千變萬化的手作陶藝、以及風格奔放的木雕飾品。

市集中不能缺少的美食良飲，則以部落常見的香料畫龍點睛；還有獲得有機認證、訴求健康無毒的農特產品；每天下午更有三場太魯閣族歌謠表演和傳統樂器演奏體驗，不少民眾第一次嘗試敲奏木琴，都感到十分新奇，對於幾塊木頭卻能組合出清脆旋律，也直呼好有趣。

亞泥強調，這次市集活動，不收取攤商任何費用，活動期間的所有市集收益和觀光推廣效益，也全部歸屬於部落攤商和玻士岸部落所有，藉此展現對原住民文化的尊重和扶持，期盼讓地方創生能量得以延續，促進企業與部落之間的共存共榮，共同為原住民文化傳承盡一份心力。