國造潛艦專案小組召集人黃曙光指控有軍火商向中共洩密，前海軍顧問郭璽指控國民黨立委馬文君涉嫌洩密，馬文君強力反擊，稱郭璽很多話都是虛假捏造。前海軍艦長黃征輝認為，全台灣有一個人能夠讓黃曙光一槍斃命，那個人就是郭璽。

黃征輝6日在《57爆新聞》節目中表示，郭璽的個性，就是你來惹我，我是不顧一切會跟你拚到底的人。「潛艦國造」中，郭璽介入太深，黃征輝質疑，這個案子裡面，國民黨很難介入，綠營的人則介入很多。其實郭璽現在傳達了一個訊息，就是打馬文君給他們看，誰敢來惹他，就照這樣打，他什麼都敢講。

黃征輝接著指出，如果他們能控制郭璽，當然他們會配合郭璽，去打馬文君。可是他們發覺郭璽是一個自走砲，控制不住，萬一他們說了什麼、或做了什麼，惹他不高興，那是不是也會調過頭來打他們。

黃征輝認為，如果郭璽調過頭來打他們，民進黨這些涉入潛艦國造的民代、官員也好，郭璽可能可以說得最具體。因此，若說全台灣有一個人能夠讓黃曙光一槍斃命，那個人就是郭璽。