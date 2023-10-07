台鐵位於高雄的後庄車站驚傳落軌意外，一名23歲范姓男越南移工，於今天晚間6時50分因頭暈不慎落軌，遭3229次區間車撞及，落軌男子四肢擦挫傷、所幸意識清楚沒有生命危險，已送往醫院急救，現場由鐵路警察蒐證處理中。

台鐵表示，7日晚間6時50分有一男性旅客從月台掉落，遭3229次區間車撞及，事故區間改西正線單線雙向行車，受影響旅客由3231次區間車接駁，鐵路警察到場蒐證處理中。

鐵路警察表示，遭撞旅客為一名23歲范姓男越南移工，遭列車撞及後彈至軌道邊，造成全身多處擦挫傷，已在7時15分由救護車送醫治療，意識清楚沒有生命危險。

警方至醫院了解范男落軌原因，范男自述原本在月台上坐著等車，看到火車將進站，就起身準備搭車，突然一陣頭暈不知為何就摔下月台，沒有輕生念頭。

至於誤點狀況台鐵說明，已在晚間7時45分路線恢復雙線正常行駛，共計影響15列次、合計誤點298分、影響旅客約2280人。有旅客表示，原本在連假第一天要搭車回屏東，發現南北向均有多班列車延誤，最多延誤到40分鐘，才知道有事故發生，所幸今天不是上班日，否則會造成嚴重困擾。