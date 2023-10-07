為紀念台灣重量級藝術家席德進，豐邑機構旗下位於國美館旁的的豐藝館，與台中市浩恩文化藝術基金會共同舉辦「生命的風景」－席德進紀念展，今（7）日正式開展！

席德進基金會董事－呂永豐建築師現場進行的美學導覽，讓豐邑家族住戶與喜歡藝文的朋友，深刻感受到席德進對於台灣這塊熱帶夢土最深的情感！

席德進出生於四川，卻熱愛台灣文化，並將自己融入居住的台灣，在這塊寶島上獲得真正的藝術生命，席德進畫活了山水、植物、動物與人物，從他的藝術創作中，可深刻地感受到他投以生命力在藝術當中，亦可充分體會他的熱情。

席德進早期作品多描繪生活周遭環境與人物，晚年的藝術畫風多為水墨畫形式的山水水彩畫，創造出獨特的台灣「山水新風貌」。此次展出席德進35幅作品，像是《鄉村風景》、《田曼詩肖像畫》、《瑞濱海岸》等經典作品，充分展現1950年代寫實風格、1960年代西方都會風格與1970年代中國人文畫風等三種不同年代、截然不同的美學。

落實「藝術生活化．生活藝術化」為此次展覽的初衷，《生命的風景-席德進紀念展》自即日起展出至2024年1月30日，邀民眾一同感受台灣每個地方背後動人心弦的故事，展開回歸初心之旅，來場藝術感官體驗！

從今年第四季開始，浩恩與豐邑文教基金會籌備一系列「藝術陪伴計畫」活動，要讓藝術走進社區與生活，以藝術關懷活動拉近人與人的距離，進而探索自我、拓展生活視野，透過色彩藝術更體悟到生命中的真、善、美。