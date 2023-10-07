陳昊森將發行個人首張專輯，日前釋出首波主打單曲〈孤傲〉預告，宣布正式跨界成為歌手身分。外型帥氣的他2020年因為主演電影《刻在你心底的名字》爆紅，不久後與歐弟前妻鄭雲燦、金曲歌后魏如萱傳出緋聞，不過他3年來演藝工作上歷經磨練，現在帶著滿滿的能量，用音樂詮釋自己想說的故事。

新歌〈孤傲〉除了字面上孤單和驕傲的意思之外，他在歌詞中唱出「保護你的美好」，希望大家聽到〈孤傲〉時，在工作或是生活、任何關係中，一定要相信自己，不能放棄，不需要努力活成別人眼中的樣子，記得善待自己，保護心中那個最真的微笑。

他感謝近年演員身分累積的養分，帶給他足夠的自信，讓他能坦然面對即將到來的音樂挑戰，原本以為面對鏡頭已經駕輕就熟的陳昊森，拍MV時遇上對嘴鏡頭卻意外緊張，因為每一顆鏡頭都要保持在同一個狀態，加上要被工作人員圍觀，他笑說，有點尷尬，「對於唱片新人的我來說是一件很難的事情。」