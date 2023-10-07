正值雙十連假，不少人把握時間出遊。不過，一名飯店員工抱怨，最近有客人透過網路訂房平台訂了一間4人房，當時一對夫妻先到櫃台辦理入住手續，「小男孩走進來，後面另一個小孩牽著更小的弟弟走進來。想說就2大3小吧！不不不，後面還有一個阿嬤跟著進來，傻眼了」。對此，不少網友建議應現場加收費用。

原PO在臉書社團「靠北住宿2.0」發文，「現在的旅客，在訂房網訂房的偏多，所以我們自然不會知道客人訂了四人房，會來了3大3小，真的好誇張。先是媽媽進來做登記付款，然後爸爸跟著進來，我就以為小孩還在車上。不一會兒，兩人走出去可能就是領小孩跟搬行李。」

貼文提到，「結果…小男孩走進來，後面另一個小孩牽著更小的弟弟走進來。想說就2大3小吧！不不不，後面還有一個阿嬤跟著進來，傻眼了…兩張床要睡6個人不擠嗎？酸民不要酸我說，你還不是給他們入住了，是的是住了。但這是有訂單的，想請問其他業者你們遇到這種都是如何處理呢？」

貼文曝光後，網友紛紛留言「超過入住人數都會收費用」、「現場直接加收費用」、「按規定來辦，該加錢就得加，不給就不接」、「我們是會再跟客人事先確定實際入住人數，超過就是收錢，但我們的訂房須知都有先註明了」、「訂房人數與現場人數不符合，我們都是直接取消他們的訂單。不要害怕被怎麼樣，千萬不能縱容、寵壞這種奧客」。