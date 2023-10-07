賴清德致詞時則說，他是吳家的女婿，2024年的統統大選要支持吳家女婿，讓吳家女婿當總統。（吳建輝攝）

要角逐總統的新北市長侯友宜、副總統賴清德、7日晚間同場參加在彰化帝寶工業舉行的「吳氏宗親會全國懇親會」，但2人不同框巧妙錯開，侯友宜6點15分先到場，獲得現場民眾熱烈歡迎，賴清德緊跟在後7點抵達。

第46屆台灣吳氏宗親懇親大會，7日下午在彰化帝寶工業彰濱廠登場，現場擠進上百名來自全台各地的吳氏宗親，包括新北市長侯友宜、副總統賴清德都到場，場面熱絡。

侯友宜7日彰化行，晚間到鹿港參加全台吳姓宗親會懇親大會，受到現場所有鄉親熱烈歡迎，還有民眾高喊「侯友宜凍蒜！」，侯友宜致詞時表示，台灣人都是一家人，大家一起讓政府可以更進步，未來他當選總統會顧好國家安全、社會祥和，讓大家過好日子。

侯友宜還說，他今天彰化行程有到昱銓畜牧場關心養豬產業。養豬協會理事長陳筆輝告訴他，中央花3億補助進口豬，現在卻出現「進口豬肉洗產地」問題，嚴重影響國人食安問題。侯友宜認為，政府應該要嚴格把關，否則不僅是影響肉品市場的消費，更影響整個畜牧產業。

侯友宜強調，國家進口美國豬卻出現洗產地成為加拿大豬、英國豬，中央大撒幣補助3億元進口豬肉，這會削弱國產豬的競爭力，因此他未來若當選總統，承諾要將補助經費用在冷凍，讓國產畜牧業蓬勃發展，才能真正保護本土的產業。