徐懷鈺今換上粉紅色公主長睡袍，重現當年在家中陽台唱歌被挖掘出道的場景。（寬宏藝術提供）

徐懷鈺今換上粉紅色公主長睡袍，重現當年在家中陽台唱歌被挖掘出道的場景。（寬宏藝術提供）

徐懷鈺今換上粉紅色公主長睡袍，重現當年在家中陽台唱歌被挖掘出道的場景。（寬宏藝術提供）

「平民天后」徐懷鈺出道25年，今晚(7日)首度登上台北小巨蛋舉辦「徐懷鈺 2023 倒數三秒小巨蛋演唱會」。徐懷鈺在高空皇冠中開場，空降後帶來4首快歌，更上演快速換裝秀，在舞台脫去長裙、短裙連變3套造型，身穿貼身馬甲大秀C奶、纖腰及美腿。她也特別選唱李玫的〈過完冬季〉，送給在天上的、她很喜歡的天后。

徐懷鈺今晚率領16位舞者火辣開場，熱唱〈Ti Amo〉、〈叮咚〉、〈Bad Girl〉、〈Call Me〉等4首快歌，炒熱現場氣氛。舞台隨後轉換成樓房陽台佈景，徐懷鈺換上粉紅色公主長睡袍，重現當年在家中陽台唱歌被挖掘出道的場景，帶來〈寂寞無害〉、〈尋人啟事〉、〈有一種悲傷〉等歌曲。

徐懷鈺坦言心情緊張：「今天你們很開心，我很緊張，因為我第1次站在小巨蛋，我也沒有想到會有這一天，雖然等了滿久但是值得的，因為我有你們。」而她唱到〈尋人啟事〉時也一度哽咽，讓台下尖叫聲不斷。

而徐懷鈺選唱李玟的〈過完冬季〉時，眼淚差點要掉下來，她唱完後問全場：「你們知道那是什麼歌嗎？」她說，剛出道時公司要她唱一些歌曲，讓大家知道她不是偶像，所以她就聽李玟的卡帶學轉音，這首歌是她第一個聽到的，當時就覺得「天啊！李玟耶這麼棒」。