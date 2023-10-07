正逢美國聯手盟友圍堵大陸半導體業發展之際，美媒日前報導，亞翔工程、崇越科技、漢唐集成及矽科宏晟科技等4家台灣科技公司協助華為深圳晶片廠建造基礎設施。前立委郭正亮認為，這是很典型的市場競爭，台灣的公司得標，跟半導體制裁有沒有違反規定，完全是兩回事。

郭正亮今(7日)在中天《張雅婷辣晚報》節目中表示，美國做半導體制裁，就是把大陸做不出來的技術賣給它，比如台積電7奈米不能賣。而這4家台灣科技公司在中國大陸做的業務，大陸都有相關的廠可以自己做，所以只是公開招標，人家標到案子，你以為無塵室、廢水處理，大陸不能做嗎？這就是很典型的市場競爭而已，台灣的公司得標，跟半導體制裁有沒有違反規定，完全是兩回事。

郭正亮接著表示，經濟部長王美花有點為難，國安會看到了這個新聞，所以他們要注意。事實上，國安局長蔡明彥今天也出來說，經查這4家公司並未違反美國相關規定。王美花第一時間也是這樣講，後來又加了一點，就是做交代，有沒有違反《兩岸人民條例》，也就是你實際做的跟投資目的合不合？這個當然合啊，因為它們登記去大陸的項目，也就是我們現在所看到的，就是廢水處理、設備廠房、無塵室等等。