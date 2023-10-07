4場外卡戰最終皆以2比0橫掃收場，由遊騎兵、雙城、響尾蛇和費城人挺進8日開始的分區系列戰。大聯盟官網邀請11名記者、作家及分析師搶先預測今年世界大賽結果，最受青睞的並不是拿下全大聯盟最多104勝的勇士，上季國聯冠軍費城人獲得了過半數的6票，成為本次奪下世界冠軍最熱門球隊。

對於分區系列賽的預測，11位專家一致認為道奇會擊敗響尾蛇挺進下一輪，金鶯對決遊騎兵的組合也相當懸殊，前者拿下多達9票。只有雙城6票險勝太空人、費城人6票打贏勇士的票數較為膠著。大聯盟官網記者范森（Mark Feinsand）點名，崔伊騰納（Trea Turner）季末回穩，加上以惠勒（Zack Wheeler）、阿隆諾拉（Aaron Nola）為首的先發投手群，有望再次向世界大賽冠軍發起挑戰。

世界大賽冠軍預測上，費城人拿下6票，勇士以3票緊追其後，道奇、太空人只有1票。世界大賽MVP部分，費城人哈波（Bryce Harper）、崔伊騰納各獲3票暫居榜首，歐森（Matt Olson，勇士）、小阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.，勇士）、弗里曼（Freddie Freeman，道奇）及塔克（Kyle Tucker，太空人）各有支持者。