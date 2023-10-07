今天（7日）小犬颱風外圍環流持續影響台灣，尤其午後在熱力作用的加持下，西半部地區降雨顯著，明天（8日）有一波鋒面靠近，北部及東半部地區降雨機率高，中南部雖然天氣較穩定，但午後仍需注意局部短暫雷陣雨。

中央氣象署最新資訊顯示，明天鋒面接近台灣，北部及東半部地區降雨機率高，尤其桃園以北及東北部地區下雨時間較長，包括基隆北海岸、東北部地區和大台北山區都可能出現局部大雨，中南部地區則要注意午後短暫雷陣雨；溫度方面，桃園以北及東北部高溫略降，僅29度左右，其他地區則上看31度。

東北季風加上鋒面影響，明（8）日起東北部雨勢明顯。（合成圖／中央氣象署）

下周一、二（9日、10日）東北季風增強，東北部及桃園以北地區有短暫陣雨，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部大雨發生的機率，北部、東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

下周整個星期都會受東北季風影響，雖然不同時程水氣會有所增減，但總體來說北部及東半部地區都會出現局部短暫降雨，其他地區大多呈現多雲到晴的好天氣，僅午後南部地區及中部山區要注意局部短暫雷陣雨。

至於第15號颱風「布拉萬」，目前預測未來將往日本方向前進，對台灣不會造成影響，而菲律賓東方海面雖然仍有熱帶擾動發展的機會，但目前結構還很差，還需要幾天觀察是否會成為熱帶性低氣壓甚至是颱風。