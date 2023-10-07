小犬颱風遠颺，首當其衝的蘭嶼慘遭颱風肆虐，消防署持續協調各部會，針對各地災情投入更多救災人力車輛機具，盼能在最短時間讓災區民生基礎設施系統恢復正常運作。

消防署指出，風災受創最嚴重的蘭嶼，目前仍在災後搶救重建，攸關物資運送的開元港，因大量漁船沈沒，導致無法使用，只能使用舊港做運補，先以民生物資為優先，今部分船主雇用小型吊車及怪手，自行吊掛起28艘受損較輕的小型船舶，至於沉沒或半沉的較大型船舶，仍由台東縣政府租用大型吊車吊掛。

此外，蘭嶼仍有1008戶停電搶修中，朗島淨水廠目前正常運作，供水無虞，市話則有107戶、基地台15座待修復

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消防署表示，6日晚間10時，由1艘貨船緊急載送6部台電搶修車輛及重機械、搶修材料及物資貨輪，已於今晨抵達蘭嶼，8位台電搶修人員搭乘空勤總隊直升機趕赴蘭嶼投入搶救。

消防署說，截至今中午12時，消防署協調出動198人、各式車輛48部及機具（船艇）20部前往蘭嶼支援救災，希望在最短時間內完成修復工作。