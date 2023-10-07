桃園市「新興冷凍食品」涉嫌進口美國豬肉再標示成加拿大豬肉販售，雲林縣政府本月4日接獲桃園市通報展開追查，發現雲林縣內有3家火鍋店使用洗產地美豬，並已經銷售完畢，全吃到消費者肚子，雲林縣衛生局7日表示將持續進行肉品專案稽查，確保消費者權益。

雲林縣衛生局指出，桃園市「新興冷凍食品」涉嫌洗產地美豬，再將肉品賣至下游廠商、火鍋店，經追查，雲林縣內有北港鎮、虎尾鎮、斗六市3家火鍋店使用其肉品，衛生稽查人員將持續辦理肉品專案稽查及標示專案稽查，一旦發現違規，將依《食品安全衛生管理法》辦理。

衛生局說明，食品業者應確實遵守豬肉原產地標示規定，於餐廳內及散裝肉品販售處以卡片、菜單註記、標記或標示牌等型式，或於製造產品外包裝上如實標示豬肉原料原產地。若有標示不實情形，將依違反《食品安全衛生管理法》，處4萬元以上400萬元以下罰鍰。

衛生局表示，食品業者也要落實源頭管理，保留進貨憑證，若無相關單據，則違反《食品安全衛生管理法》第9條規定，經限期改正仍無相關佐證單據，處3萬元以上300萬元以下罰鍰。