2023府中奇幻城即將開城，列車已緩緩駛進府中站，新北市經發局今年將奇幻列車打造為戶外攝影棚，創造熱門打卡景點，明（8）日下午2時至5時快閃府中廣場，只要與列車完成拍照及打卡，就可獲得精美好禮，每人限兌換一次。

經發局長何怡明表示，新北市以板橋府中作為「美學示範基地」的起點，建立人行友善的空間，同時也是2023台灣設計展的重要響應展區之一。因此，今年度以「府中奇幻城」為主題，首次整合經發局、文化局、市場處以及府中商圈等跨單位資源，推出奇幻魔境、奇幻列車、奇幻密室、花花「市」界4大主題，以及奇裝幻象特效藝術設計展、奇幻列車戶外攝影棚、密室逃脫遊戲、新北好市節、潮嬤再現、府中搞什麼鬼6大特色活動，活動持續近一個月，明將在府中廣場熱鬧開城，希望可以為民眾帶來不同以往的萬聖節體驗。

經發局表示，府中商圈為板橋火車站的舊址，透過新舊交融的「府中雙城」實踐城市願景。今年「府中奇幻城」結合過去枋橋驛車站意象、特色文化以及移動式攝影棚概念，打造府中奇幻列車，乘載古城及新城的歷史底蘊，再度引發熱議。鄰近府中2號出口處的入口意象，以候車站為發想，地板堆疊行李箱，背景為扭曲的時鐘整體呈現奇幻感。

駐立在北府中廣場旁的20呎貨櫃屋，內部空間仿照府中知名景點，搭建園邸精靈屋、文字異想屋、府中奇廟世界、枋橋夜食界4款奇幻攝影棚，每天中午12時至晚上8時開放民眾前往拍照打卡。

經發局補充，今年萬聖節首度將大型密室遊戲搬到戶外，推出2款解謎遊戲體驗。兒童館-搗蛋的萬聖怪獸，結合奇幻異想世界，南瓜小怪獸惡作劇在府中到處討糖，需要小勇士破解謎團，甫開賣一周即已售罄；大人館-來青閣住一晚，復古穿越風密室，取材自板橋知名景點，透過遊戲體驗來認識板橋府中在地文化。戶外密室14日起每週末開放冒險，限額78場，想要挑戰的民眾千萬別錯過，報名網址https：／／reurl.cc／gaQ8Wp。

而為了營造濃厚的萬聖節氛圍，邀請府中商圈優惠店家共同參與店面佈置比賽，民眾10月16日至29日可透過網路票選出最具特色店家，前三名店家頒發3000元獎金。每週末更將推出專屬優惠，登入「NewTaiPAY」APP，點選活動頁面，完成問答即可獲得100點新北行動支付優惠券，活動日各推出500份，適用於府中商圈特約店家及攤商市集。