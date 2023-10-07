杭州亞運棒球金牌戰，中華隊與韓國大戰後，0:2不敵無緣摘金。這場比賽全台也關注，PTT棒球版更是湧入近3萬人實況討論，鄉民笑稱，台灣贏不過韓國，是因為韓國免役的力量實在太強大，許多人也直言，今天打線實在太軟，輸的不冤。

棒球金牌戰全民注目，PTT棒球版實況文的湧入萬人，高達近1400頁討論。過程中，有鄉民不斷PO出祭品文、發錢文，希望台灣能夠逆轉，但最終仍是功虧一簣，被韓國抱走金牌。

鄉民們紛紛留言表示，笑稱韓國免役的吸引力實在太強：「奪金不用當兵魅力太強啦，真的比不過」、「不用當兵的喜悅嶄露無遺」、「為了免役，韓國人是真的拚了」、「韓國亞運之所以強是因為怕當兵XD」、「免役的吸引力，雙方拚勁一目瞭然」。

也有不少人認真討論：「這次投手群真的很棒，但打線實在太軟」、「林子偉有自覺點用游的回來啊」、「玉米跟致榮這次表現沒話說」、「教練團調度真的不行」、「打線連熄三場，只剩投手想贏吧」、「實力差距真的不小，韓國預賽明顯在試探」、「只有投手和宗哲夠格說雖敗猶榮」。

事實上，韓國選手獲得金牌後的免役，並非真的不用當兵，而是完成4周新訓後，在34個月內完成544小時志工活動，性質類似於台灣的替代役，選手也能免於脫離現實生活太久，導致身手生疏。事實上，不少韓國的職業選手包括電競類，都因服役過久，回歸賽場後再也無法恢復原有實力，因此黯然退休。