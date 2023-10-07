香港女星蔡少芬和張晉結婚多年，育有2女1子，是演藝圈模範夫妻，近日一家人到瑞士旅遊，不少人巧遇並曬出照片，但有網友曝光蔡少芬私下真實狀態，引起熱議。

蔡少芬和張晉在瑞士旅遊被巧遇，不少人也曬出合影，素顏的蔡少芬，跟在張晉旁邊，張晉還不時替老婆拍照，相當甜蜜，不過卻有網友表示：「偶遇蔡少芬張晉夫婦，張晉個子很矮還沒有他老婆高。蔡少芬瘦瘦高高的，素顏臉色不太好，太瘦了本人看着不年輕，就是50歲的樣子。PS：沒有針對甚麼，只是想說，女人還是要打扮化妝，不過他們這樣就有鬆弛感。」

蔡少芬一家被偶遇。（圖／取自小紅書）

不少人看了之後都直呼「看完描述感覺你這人真的非常不討人喜歡」、「句句說沒針對，句句都在針對」、「你去了美顏和50歲的她比一下，看能不能比得上人家」、「照片這角度，一米七拍的像一米四，而且除了那句鬆弛感，其實每句話都挺不友好的」。

蔡少芬之前因在宮鬥劇《後宮甄嬛傳》飾演皇后一角爆紅，讓她演藝事業再創高峰，現50歲的她保養得宜，但因為過瘦，常被指看起來憔悴，不少人都希望她可以吃胖點。