執政搗蛋"登革熱裝X"又補助這?綠元老罵"台島哥吉拉"賴清德混...｜廟口開講@CtiTv@CtiDeepThroat

食藥署查獲有業者進口10多萬公斤美國豬肉「洗產地」後流入市面，食安破口再度引發民眾關注。對此，前立委顏寬恒7日就表示，「雞蛋事件沒解決，豬肉跑出來了，政府都在騙我們」，更提到，「賴清德到中山大學接受學生的提問，有女學生勇敢的問他『民進黨有這麼多貪污腐敗的事情，有什麼解方？』有私菸、高端、光電、爐渣、詐騙集團，這麼多東西說不完，罄竹難書」，引發討論。

顏寬恒7日在中天節目《廟口開講》中表示，「選舉剩不到一百天，鄉親們大家想一下過的好嗎？最近的雞蛋事件，一下貴、一下缺蛋、一下有綠蛋；蛋沒解決，豬肉跑出來了，以前跟我們說，瘦肉精不要吃就不要吃，會標示，結果沒有標示，你要買看得出來買到什麼肉嗎？你不知道，進來的美國豬肉，標示加拿大、英國，你這要去哪裡看？政府都在騙我們，所有都在騙我們」。

顏寬恒更指出，「總統參選人賴清德到中山大學接受學生的提問，有女孩子非常勇敢問他說，『請問民進黨有這麼多貪污腐敗的事情，有什麼解方？』賴清德則回應『請妳提出實例』，女同學馬上問所有的同學，大家有什麼看法，大家馬上說出來，私菸、高端、光電、爐渣、詐騙集團，這麼多東西說不完，罄竹難書，結果賴清德開始跳針鬼打牆，不知道在說什麼」。

最後顏寬恒也說，「賴清德要做總統如果沒辦法改變他的政黨，政黨沒有辦法改變，我們就把他換掉，換掉政黨為了我們自己和子孫的未來」。