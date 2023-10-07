巴勒斯坦武裝份子「哈瑪斯」（Hamas）今（7）日突然對以色列發動攻擊，台灣除了有5團旅行團，共124人目前仍在以色列外，我駐以色列代表處的員眷、台僑及17名留學生目前也都平安，外交部及教育部表示將持續關注最新狀況，民眾若有需求都可主動聯繫我駐以代表處。

外交部表示，哈馬斯對以色列發射多枚火箭，且武裝份子更對平民發動隨機恐怖暴力攻擊，造成無辜民眾傷亡，外交部對相關行為嚴正譴責，並在第一時間已向駐台北以色列經濟文化辦事處代表游瑪雅（Maya Yaron）表達我慰問之意。

外交部指出，經我駐以色列代表處聯繫瞭解後，目前已確定駐處員眷及旅以台僑或國人均安，駐處將持續密切關注相關情勢發展；教育部也說，經駐以代表處連絡後，確認目前在以色列的17名台灣留學生均平安，將與學生保持聯繫，確認學生有無其他需求或幫助。

外交部提醒，近期若有規劃或正在以色列從事商旅活動的國人務必提高警覺，注意自身安全，若在以色列遇到急難或緊急事故，可與我駐以代表處或外交部設置的「旅外國人緊急服務專線」聯絡。