杭州亞運棒球金牌戰，兩隊都推出預賽相同的先發投手，結果結局卻是大不同，中華隊此役打擊「當機」，僅敲出5支零星安打、吞下11K，以0比2不敵韓國隊「銀」恨，先發投手林昱珉賽後自責落淚，認為自己太早失分，給打者帶來太多壓力。

林昱珉在預賽對韓國主投6局無失分，今天5局投球中唯一亂流出現在第2局，單局被敲3支安打及高飛犧牲打、失2分，加上打線熄火，成為勝負分水嶺。

被問到第2局的亂流，林昱珉表示，是一開始太亢奮，用太多力，導致體力下滑，沒把球控制好，自己節奏也沒有調整好。雖然已經失分，但他很快在3局起作出調整，沒再讓分差繼續擴大，「上次對他們可以得4分，我覺得對我們打者來講應該不是問題。」

林昱珉認為，雖然在金牌戰再次對決韓國隊，但對方打者其實還是沒有很熟悉自己的球路，失分主要是自己好球帶沒有鞏固好，導致出現很多不該出現的安打。

兩軍第4度在亞運金牌戰碰頭，中華隊都是輸球的一方，林昱珉也對結果感到很失望，認為是自己沒有做好，說到最後一句時他再也忍不住情緒落淚，「大家都知道誰先得分誰就有高機率贏球機率，可是我卻在第2局就失分了，給打者太多壓力，很對不起大家。」