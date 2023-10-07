2024總統大選逐漸白熱化，外界關注在野陣營整合進展，國民黨總統參選人侯友宜6日接受專訪談「藍白合」現況，侯友宜表示，民調不是唯一的方法，藍白合應是政黨間先談妥、制定SOP，確定理念、價值、政策和合作項目，訂下公約、綱領，再來才能進一步完成聯合內閣、閣揆同意權等後續的整合。對此，前立委郭正亮7日就表示，「我認為侯友宜覺得對國家的一些大的目標，至少大家要有共識，我覺得這一點是對的」，引發討論。

郭正亮7日在中天節目《張雅婷辣晚報》中表示，「我認為侯友宜覺得對國家的一些大的目標，至少大家要有共識，我覺得他的意思應該就是，要合作不是只有總統大選，可能還包括政黨的合作，他用的概念是政黨合作，就是說立法院也要合作，總不能說選完了，結果民眾黨跑去跟民進黨選立法院正、副院長，所以就要訂下一些國家理念的共同目標，我覺得這一點是對的」。

郭正亮也直言，「至少侯柯要先見面，一定是雙方各有不同的立場，才有談判的空間，事實上這個立場差距沒那麼大，主要是程序，就是標準到底要怎麼確定最後的結果，要儘快見面，時間很緊，不可能兩個人談一次就有結果，如果是政黨合作就不會是只針對總統這個選舉，就會比較全面性的談」。

郭正亮更舉例，「比如說對於一些政策的共同目標、立法院各選出多少席、如何合作、人事怎麼配合，還有選舉過程該怎麼相互造勢，這些都要談」，最後郭正亮更說，「因為如果是政黨合作，我覺得這樣就要即早見面，估計至少要有個兩、三次才會有完整的結果，他們不會輕易破局的」。