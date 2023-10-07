大陸男星李宏毅曾是韓國SM娛樂偶像練習生，回國因出演真人秀爆紅，從2014年出道至今，25歲的他已出演多部網路劇，帥氣形象迷倒萬千女粉絲。怎料，最近李宏毅遭爆料與女友同居，對方懷孕還將其囚禁家中；但李宏毅本人沒閃避直球回應，否認所有指控，工作室也即刻發聲，稱只是工作人員。

微博娛樂博主「娛圈狄胖胖」今（7日）發文指出收到網友匿名爆料，指控李宏毅不僅偷偷談戀愛，還把女友鎖在家中，對方還疑似懷有身孕；更加碼釋出一段影片，一名女子穿著睡衣在李宏毅別墅門口拿外送，卻辛苦地從門縫取物，之後還有李宏毅回家的畫面。

李宏毅談戀愛又囚禁女友的消息在微博上吵得沸沸揚揚，沒多久本尊也迅速回應，只輕描淡寫地說，「沒戀愛沒懷孕沒鎖人」；而李宏毅工作室隨後立刻解釋真相，強調李宏毅沒有女朋友，女子更沒有懷孕，「藝人因工作關係很久沒回家與家人相聚，此次大家來橫店探望並陪同過節，工作室的工作人員們也都一起住在家裡」，也說了沒有把人鎖起來一事。

網友得知事情真相都感到不可思議，痛罵那些造謠的人，「不信謠不傳謠，專注作品，遠離私生活」、「還沒大紅就有人黑，大紅還得了」、「李宏毅加油，等著你發光」、「李哥認真工作我們都知道，坦坦蕩蕩不怕」。