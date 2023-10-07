由首席指揮愛德華加德納領軍，倫敦愛樂管弦樂團將在國慶連假來台。（新象藝術提供／李欣恬台北傳真）

由首席指揮愛德華加德納領軍，倫敦愛樂管弦樂團將在國慶連假來台，連續兩天演出多首經典作品。

愛德華．加德納表示，「倫敦愛樂具有極大的靈活度，也就是樂團在演繹大型歌劇、全新委託創作或室內樂上，都同樣游刃有餘。我非常幸運能夠帶領這支如此出色的樂團。」

倫敦愛樂管弦樂團1932年由湯瑪斯．畢勤爵士創立，歷任首席指揮包括包爾特爵士、海汀克、蕭提爵士、鄧斯泰特和馬蘇爾，2007 至2021年執掌樂團的尤洛夫斯基則擔任桂冠指揮，現任首席指揮愛德華．加德納是在2021年9月上任。

倫敦愛樂也參與許多電影音樂的錄製，是葛萊美獎的常勝軍，經常於電視及廣播節目上演出外，還與好萊塢和英國電影業合作，早年錄製史詩電影《齊瓦哥醫生》主題音樂深入人心、《魔戒》三部曲等票房大片，《魔戒》三部曲亦獲得奥斯卡最佳原創音樂。

2005年，倫敦愛樂成立子自己的唱片品牌，目前已發行超過 120 張專輯。倫敦愛樂是全球最常透過串流播送的交響樂團，擁有每月超過 1500萬聆賞人次。演出將於10月10日、11日台北國家音樂廳演出。