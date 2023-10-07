根據《Independent》報導，微軟可能在下月舉行的年度開發者大會上，發布首款自家研發的AI晶片，希望藉此降低成本與減少對輝達的依賴。

據了解，這款代號為「雅典娜」（Athena）的AI晶片，可能將在11月14日於西雅圖舉行的微軟的開發者大會上亮相。這款用於資料中心伺服器的晶片，專為訓練大語言模型（LLM）等軟體所設計，同時可支持推理，為ChatGPT背後的所有軟體提供動力。

微軟早在2019年就秘密組織300人團隊，開始研發雅典娜，除了尋求降低成本，也希望藉此增加與輝達談判的籌碼。雖然雅典娜的性能細節仍不清楚，但微軟寄望藉由這款晶片，能與輝達的H100 媲美。

目前Azure多仰賴輝達的GPU來進行微軟、OpenAI與雲端客戶使用的AI功能。假若雅典娜能成功推出，原本在這場AI晶片大戰居於落後的微軟，就可以趕上競爭對手AWS和谷歌的腳步，提供雲端用戶自主研發的AI晶片。

過去為了發展ChatGPT，微軟向輝達訂購至少數十萬顆AI晶片，然而隨著運算力不斷增加，微軟後續還需購買更多晶片，對它而言是一筆不小的支出。

據研究公司SemiAnalysis的分析指出，假若雅典娜具有競爭力，與輝達的產品相比，它將可以將每個晶片的成本降低三分之一。

微軟不是唯一企圖打造自家AI晶片的公司，亞馬遜早在2016年就收購Annapurna實驗室，開發兩種不同的AI處理器，谷歌也在研發自家訓練晶片。OpenAI日前也傳出將研發自家晶片，並評估潛在的收購目標。

OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）過去曾公開抱怨AI晶片供不應求與對新創公司造成的成本衝擊。TrendForce曾發布報告表示，在2020年訓練OpenAI的GPT模型，需要輝達2萬顆A100 GPUs，若要支持ChatGPT商業化，則要增加到3萬顆GPUs。