中華隊今天在杭州亞運金牌戰以0比2不敵韓國隊，後援4局沒讓失分擴大的旅美投手劉致榮表現亮眼，賽後受訪時他強調自己有守住眼淚，但過程中還是忍不住哽咽、紅了眼眶。

劉致榮今天在第6局接替先發投手林昱珉投球任務，最後後援4局無失分，飆出6次三振，僅被敲1支安打、投出1次四壞球保送，可惜隊友反撲未果，最終以2分差「銀」恨。

「上去的唯一目標就是把能量給隊友，把分數守住2比0，讓隊友有反攻機會。」劉致榮知道，這次以職棒為主體的中華隊被外界看好有很大機會奪金，自己也是隔了許久再次披上國家對戰袍，可惜結果不完美，讓他也忍不住落淚。

與許多U18世界盃隊友再次攜手拚戰亞運，他認為這批中華隊十分有拚勁，「大家對我們的期望很大，我們這批球員很希望能在屬於我們的世代為中華隊做些什麼，雖然結果不盡理想，但就盡力控制能控制的。」

此役劉致榮也與好友姜白虎2度對決，被敲1支安打、1次游擊飛球出局，「隔了6年再對決，像是回到高中的感覺，我們也不一樣了，那2個打席我都是全力丟，想要三振他，但他是很好的打者，可惜第2打席決勝球沒出來，很享受跟他對決的時候。」