許茹芸7日在北流舉辦演唱會。（張鎧乙攝）

許茹芸7日在北流舉辦演唱會，吸引大批粉絲到場支持。（張鎧乙攝）

美聲天后許茹芸7日於台北流行音樂中心舉行「適合相愛的時辰」巡迴演唱會。時隔4年開唱的她身穿一襲紅色長禮服登場，以招牌「芸式唱腔」飆唱〈真愛無敵〉、〈討好〉等歌曲揭開序幕，隨後更把從首爾來台的韓籍造型師邀請上台演出換裝秀，下秒打造深V禮服造型，大方秀出美胸、美肩，十分性感。

她首度在現場演唱新歌〈適合相愛的時辰〉前，透過親筆手寫字，在每段轉場影片中揭露自己面對各種情感的想法，更鮮少公開談母親的病情，透露，母親在15年前被診斷出帕金森氏症，這些年來她看到父親親力親為守護、照顧著母親的模樣，甚至當母親不願意吃藥時，父親用心把藥物磨成藥粉加在食物裡，只為了讓母親定時吃藥、穩定病情，看著父母多年來互相依偎，她感到心疼卻又幸福。

她一唱完〈四季〉後，開心跟粉絲打招呼，「哈囉，大家晚安，好久不見，很開心疫情過後的新巡演第一站在台北，我成長的地方台北。今天的造型有點巧思，好看嗎、喜歡嗎？你們的熱情就讓我覺得很熱。」台下粉絲熱情尖叫回應。

許茹芸曾創作〈現在該怎麼好〉、〈突然想愛你〉等多首熱門歌曲，還在台上自爆談戀愛是她寫歌量最多、旋律最好聽、功力最棒的時候，接著打趣說，請坐在VIP席的朋友不要翻譯讓老公聽見，「危險、危險」，她最後在感謝眾多共同參與、完成這場演出的各單位夥伴後，更用韓文向從首爾飛來台北力挺的韓籍老公Mr.Big示愛，甜喊：「老公我愛你！」閃瞎眾人，隨後也開心預告明年將帶著這套巡演到世界各個城市與樂迷朋友見面。

許茹芸開唱，吸引4000名粉絲到場力挺，她的韓籍老公、父母及好友張清芳、黃韻玲、邱瓈寬（寬姐）、巫啟賢等人都到場支持，她的好姊妹楊采妮、李心潔、蘇慧倫、林心如、Ella等人則特地送上花籃祝賀，大展好人緣。