儘管美國6日發布就業報告異常火熱、支撐聯準會（Fed）年底前可能再度升息，但美股在嚇跌過後卻意外展開V型反轉，並帶動主要指數由黑翻紅。未來一周美股能否持續反攻，將端看通膨報告與美企第三季財報表現而定。

9月非農業新增就業人數激增33.6萬人、為市場預期的兩倍，曾讓美股早盤重摔，道瓊工業指數甚至大跌272點，標普500與那斯達克指數也狂瀉逾0.9％、此外10年期美債殖利率則續升到4.887％，再度改寫16年高點。但到了午盤股債突然出現戲劇反轉，在科技股領軍反攻，那指與標普各收高1.6％與1.2％，指數為13,431.34點與4,308.50點。道瓊也勁揚288.01點收在33,407.58點。

10年期美債殖利率漲幅收斂，終場回落到4.795％，美元指數則下滑到106.10。這也讓標普與那指得以中止連四周跌勢。費城半導體指數6日大漲2％，則為連二周收高。

穆迪分析師迪安托尼歐（Dante DeAntonio）企圖解釋6日美股翻轉原因，指稱就業報告的薪資增幅放緩與失業率持平，有助阻止Fed再度加息。Verdence資本顧問公司投資長霍曼（Megan Horneman）則認為，美債殖利率從4.8％拉回，為美股帶來提振。他說近來美股表現疲軟，有些甚至已經超賣。

根據芝商所Fedwatch tool顯示，交易商目前押注Fed在11月升息一碼的機率雖然升至32％，但仍有近7成認為將按兵不動，12月升息機率則上揚到43％，也未超過一半。

然而前財長桑默斯批評，從最新就業報告凸顯Fed的升息政策並未如以往發揮作用，導致經濟硬著陸風險攀升。這也意味當經濟需要降溫時，利率要比以前更加波動。

未來一周投資人將焦點轉向通膨報告與美企第三季財報。前者而言，生產者物價指數（PPI）與消費者物價指數（CPI）將相繼在11與12日出爐。至於後者，包括摩根大通、花旗與富國銀行都率先在13日發布業績，也為第三季財報季正式揭開序幕。