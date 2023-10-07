台北市長蔣萬安於今(7)日參加2023台北白晝之夜的開幕活動，他在活動上表示，台北今夜不熄燈，大家一起在信義區起義， 也邀所有市民朋友都能在今晚前往信義區、進入市政府，市府也會開放市長室，讓大家一探究竟。

蔣萬安致詞時，首先感謝法國在台協會歷屆的支持，他表示「Nuit Blanche 白晝之夜」創始於法國巴黎，從2002年發展至今，秉持著「跨夜舉辦」、「免費參加」及「公民參與」三大精神，在每年十月的第一個星期六舉辦，每年有包括歐洲與世界各地的三十多個城市一同共襄盛舉。

他指出，而台北市從也2016年開始共同響應，往年在北門、公館商圈、中山北路、中山大直、南港、士林等地舉辦順利，今年選擇在信義區規畫以「起義吧」為主題，邀請上百位藝術家和團隊參與，活動區域包括台北101、ATT 4 fun、國父紀念館、台北市議會和整個松菸區域，場域並規畫各種藝術裝置以及各式表演活動。

蔣萬安接續表示，今年的台北白晝之夜與往年不同，市民可以進入市政府參觀市長室，並看到被「貓市長」佔領的趣味文化空間。象徵著台北市的所有藝術站點，通過議題和藝術碰撞激發出火花，讓市民反思主題，透過表演和藝術裝置，宣傳各種政策和議題，例如動物友善和氣候變遷，在國父紀念館有來自巴西的藝術家規劃了小冰人的裝置藝術，花了12天做出3千個小冰人，希望引起人們對氣候變遷和全球暖化的關注。

此外，今年是世界人權宣言75週年，北市邀請知名藝術家為上千名市民拍攝照片，透過不同的表情凸顯臺北市作為一個多元、包容和自由的城市。蔣萬安表示，文化是城市的靈魂，臺北市是國際藝術之城，希望透過白晝之夜，吸引更多市民朋友參與這一整個夜晚的歡慶，快樂地享受各項活動和演出，同時也展現臺北的活力。

其後，蔣萬安並帶領大家一同前往議會開箱台北市議會，他很高興能夠讓所有的市民朋友了解平常議會整個質詢、審查預算法案的狀況；蔣萬安提到，今天白晝之夜不只是讓大家走進議會，還有兩齣精彩的戲讓大家欣賞，並且以毛市長攻佔市長室的趣味展演，展現北市動物友善的政策，希望讓台北成為動物友善的城市，讓台北市越來越好，今天的活動越夜越精彩。