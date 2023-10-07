以色列今（7）日突遭巴勒斯坦武裝份子「哈瑪斯」（Hamas）攻擊，造成嚴重傷亡，甚至連平民也受害，隨後以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）親自在電視演說中宣布「以色列正處於戰爭之中」。而去年俄烏戰爭開打後，造成全球物價飆漲，此次又有戰爭開打，讓網友們瞬間開始討論什麼東西又要漲了，結果有內行人透露，以色列的鑽石工藝在全世界首屈一指。

鄉民「a3489658」今日在PTT八卦板，俄烏戰爭導致全球缺糧，對台灣這個島國來說，最後結果就是反應在物價上，如今以巴開打，想知道有沒有什麼是台灣需要關注的。

其他鄉民如「aa1477888 」也好奇，上次俄羅斯打烏克蘭，東西全部漲一輪，這次以色列宣戰哈瑪斯，什麼東西又要漲了？「巷口早餐店加蛋又要多5元了嗎？」

漲價的話題瞬間引起網友們討論，紛紛說「以色列在鑽石設計、切割和拋光技術方面處於全球領先地位」、「能源啊」、「油價吧」、「油、黃金」、、「歐印（All in）黃金，這陣子剛跌下來」、「看中東要不要拿石油漲價施壓吧」。

根據「Diamond Bank鑽石銀行」官網資訊，全世界有超過50％的鑽石原石在以色列加工、交易；維基百科也顯示，以色列的加鑽石工業是全世界公認最先進的，包括切割、拋光等技術，都是當地所研發。