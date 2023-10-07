國造潛艦案外案，繼續延燒。前海軍顧問郭璽。是國造潛艦小組召集人黃曙光任職海軍司令時，聘為顧問；國防部長邱國正則稱，郭璽做了一些「太過分的事」，才被停職。前立委郭正亮表示，一開始的人事任命就很怪。質疑海軍透過私人管道找了郭璽，接下來又說郭璽做得太過分，所以又把他停職；他不禁問，這是什麼管道，我們政府可以這樣做事嗎？

針對國造潛艦，郭正亮7日在政論節目《TVBS戰情室》中表示，一開始，人事任命就很怪。像這麼大的一個案子，總共金額4000億，要建造8艘潛艦，請黃曙光來擔任召集人，他就應該列在國防部下面，怎麼可以用國安諮委來兼？國安諮委又不用進立院備詢。然後說海軍透過私人管道找了郭璽，接下來又說郭璽做得太過分，所以把他停掉。他不禁問，這是什麼管道，我們政府可以這樣做事嗎？

郭正亮接著指出，私下找人，錢是用什麼科目去支用？立委都查不到。一定要有人跟事，才能夠勾稽。現在不用備詢要怎麼弄？邱國正又不熟，行政院長陳建仁則根本完全狀況外，邱國正沒有辦法指揮黃曙光，這要怎麼辦？郭正亮忍不住說，怎麼有政府這樣做事。