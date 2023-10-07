印度獨立新聞網站「NewsClick」涉嫌收受金錢為中國宣傳，因此受查。路透引述文件指出，印度警方已正式指控中國智慧型手機生產商小米和Vivo，協助NewsClick非法轉移資金。

報導指出，印度警方於8月17日提交訴狀，指控NewsClick始辦人兼編輯普爾卡亞斯塔（Prabir Purkayastha）與一個低調志願團體合謀，擾亂印度主權並煽動不滿情緒。計畫其中一環指出，NewsClick從中國獲得大量資金，用於傳播批評印度政策和項目，並維護中國政策和項目的偏頗報導。

訴狀顯示，為進一步推進有關計畫，小米和Vivo等中國大型電信企業在印度開設數千家空殼公司，非法注入外國資金，違反印度的外匯法令。

對此，小米印度發言人回應，對相關情況一無所知，強烈否認初步案情報告中針對該公司的指控，批評毫無根據，Vivo則暫時未有回應。